Врач Заславский: реакцию Вассермана для выявления возбудителя сифилиса не проводят в РФ

Реакция Вассермана — анализ для выявления возбудителя сифилиса. В России данный вид диагностики не проводится, так как он обладает недостаточной специфичностью и чувствительностью. Об этом рассказал дерматолог и профессор Денис Заславский в беседе с «Газетой.ru».

Он также отметил, что использование метода было возможно, когда кожно-венерологические диспансеры имели свои виварии. Там содержали баранов, эритроциты которых необходимы для тестирования.

По словам врача, сегодня таких лабораторий нет. Специалисты проводят прямую детекцию возбудителя.

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