Врач Заславский: реакцию Вассермана для выявления возбудителя сифилиса не проводят в РФ

Реакция Вассермана — анализ для выявления возбудителя сифилиса. В России данный вид диагностики не проводится, так как он обладает недостаточной специфичностью и чувствительностью. Об этом рассказал дерматолог и профессор Денис Заславский в беседе с « Газетой.ru ».

Он также отметил, что использование метода было возможно, когда кожно-венерологические диспансеры имели свои виварии. Там содержали баранов, эритроциты которых необходимы для тестирования.

По словам врача, сегодня таких лабораторий нет. Специалисты проводят прямую детекцию возбудителя.