Врач Заславский назвал зуд главным симптомом атопического дерматита у детей

Около 20% людей в мире страдают атопическим дерматитом, который можно определить по нескольких признакам. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии Санкт-Петербургского педиатрического университета, главный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения РФ в СЗФО Денис Заславский.

По его словам, первое, что отличает это заболевание, — это зуд. Кроме того, атгпический дерматит локализуется в определенных местах. Чаще всего это локти, шея и места, где на коже образуются складки. Также заболевание отличает сильная сухость кожи.

Причин возникновения атопического дерматита несколько, добавил врач. В частности, это наследственный фактор, а также влияние окружающей среды, количество солнца и сбалансированность рациона.