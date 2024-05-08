Врач Заславская: пациентам с гипертонией стоит избегать стресса во время магнитных бурь | 360°

08 мая 2024, 13:36
Врач Заславская: пациентам с гипертонией стоит избегать стресса во время магнитных бурь
Сильные магнитные бури могут возникнуть в майские выходные из-за мощной вспышки на Солнце. Кому стоит внимательнее отнестись к здоровью в этот период, рассказала терапевт Рина Заславская в беседе с «Ридусом».
По ее словам, пациенты с гипертонией, стенокардией и другими серьезными недугами должны проявлять осторожность.
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«Если человек болен, то он может немного усилить дозу тех препаратов, которые он принимает по назначению врача», — отметила эксперт.
Таким людям следует избегать стрессов и больше отдыхать. А вот при отсутствии проблем со здоровьем бояться нечего, пояснила Заславская.
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Магнитные бури
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