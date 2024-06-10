Врач Зарубина рассказала, что летом случаи пищевого отравления случаются гораздо чаще, чем в остальные периоды

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина объяснила, почему в летнее время года случаи пищевого отравления встречаются чаще, чем в другие периоды. Об этом написала «Газета.Ru» .

Дело в том, что летом на фоне высоких температур и влажности окружающей среды создаются более комфортные условия для роста и размножения болезнетворных микроорганизмов. Что касается продуктов питания, их сроки хранения значительно уменьшаются.

К наиболее серьезным отравлениям, по словам медика, могут привести испорченные молочные продукты, рыба и мясо.

«Будьте осторожны с блюдами, в основе которых есть сырые яйца, такими как тирамису и соусы. При неправильном хранении они могут привести к сальмонеллезу», — добавила она.

В летнее время года стоит избегать майонезных заправок салатов, лучше отдавать предпочтение растительным маслам, добавила Зарубина.