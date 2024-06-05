Врач Зарубина рассказал, что обилие белковой пищи и газировка могут стать причинами метеоризма

Летом нужно есть больше овощей и белковой пищи, но делать это с осторожностью, чтобы не заработать метеоризм. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина.

Она объяснила, что вздутия живота поможет избежать отказ от сладостей и газировки. Кроме того, опасны бобовые, которые, хоть и богаты белком, но провоцируют метеоризм.

«Бобовые (фасоль, нут, чечевица, горох) содержат большое количество клетчатки. Бактерии, расщепляя пищевые волокна, выделяют газы, что может стать причиной вздутия живота», — отметила эксперт.

Она добавила, что также не стоит налегать на капусту и брокколи.