Врач Зарубина: ощущение кома в горле может свидетельствовать о проблемах с ЖКТ

Заболевания желудочно-кишечного тракта могут проявляться разнообразными симптомами, среди которых выделяются не только привычные, такие как боли в животе, нарушения стула, изжога и тошнота, но и менее очевидные. Об этом рассказала гастроэнтеролог Евгения Зарубина в беседе с « Газетой.ru ».

К необычным проявлениям болезней ЖКТ она отнесла ощущения кома в горле, кашель после еды, частые рецидивы хронического тонзиллита, присутствие слизи в горле и затруднения при глотании. Все эти признаки могут указывать на расстройства пищеварения.

«Если говорить о нарушениях в работе тонкого кишечника, то о них могут свидетельствовать дефицит витаминов и микроэлементов, а также сложности с набором веса», — отметила медик.

По ее словам, болевые ощущения в области грудного отдела позвоночника тоже могут служить сигналом проблем с желудком, двенадцатиперстной кишкой и поджелудочной железой, включая панкреатит, добавили «Известия».