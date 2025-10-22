Врач Заридзе отметил, что курение ухудшает прогноз при злокачественных опухолях
Руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ Блохина Минздрава России, профессор Давид Заридзе рассказал Life.ru, что курение ухудшает прогноз при злокачественных опухолях.
По его словам, отказ от этой привычки может увеличить общую выживаемость, снизить риск прогрессирования рака и добавить около двух лет жизни больным с раком легкого.
В исследовании, опубликованном в журнале Journal of the National Comprehensive Cancer Network, доказано, что у больных, которые продолжали курить во время лечения, показатели выживаемости и смертности были хуже, чем у тех, кто бросил курить.
Профессор Заридзе подчеркнул: «Дополнительные два года жизни — это шанс дождаться появления новых препаратов, ведь сейчас наблюдается колоссальный прогресс в лечении рака легкого, постоянно появляется что-то новое».