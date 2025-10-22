Врач Заридзе отметил, что курение ухудшает прогноз при злокачественных опухолях

По его словам, отказ от этой привычки может увеличить общую выживаемость, снизить риск прогрессирования рака и добавить около двух лет жизни больным с раком легкого.

В исследовании, опубликованном в журнале Journal of the National Comprehensive Cancer Network, доказано, что у больных, которые продолжали курить во время лечения, показатели выживаемости и смертности были хуже, чем у тех, кто бросил курить.

Профессор Заридзе подчеркнул: «Дополнительные два года жизни — это шанс дождаться появления новых препаратов, ведь сейчас наблюдается колоссальный прогресс в лечении рака легкого, постоянно появляется что-то новое».