Врач Зарецкая объяснила связь между горьким привкусом во рту и употреблением бананов

Врач КДЦ НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б. В. Петровского» Валерия Зарецкая рассказала «Известиям» , почему после употребления бананов может появляться горечь во рту.

По словам специалиста, синдром оральной аллергии (СОА) вызывает такую реакцию.

«У человека, уже страдающего аллергией на пыльцу, растения (например, березы, амброзии, полыни), иммунная система «путает» белки в некоторых фруктах и овощах с белками пыльцы, на которые уже есть реакция. Структура этих белков очень похожа», — объяснила Зарецкая.

Также врач отметила, что СОА часто возникает при аллергии на пыльцу березы, полыни или амброзии. В таких случаях реакция может происходить с яблоками, грушами, персиками, вишнями, морковью, сельдереем, лесным орехом, киви и бананами.