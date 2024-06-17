Врач Заможняя рассказала, что для поддержания здоровья печени важно соблюдать сбалансированное питание

Врач-гастроэнтеролог сети «Клиника Фомина» Татьяна Заможняя рассказала, что для поддержания здоровья печени важно не столько употребление определенных продуктов, как сбалансированное и гармоничное питание. Слова медика передала «Вечерняя Москва».

Лучшим типом питания, на взгляд врача, является средиземноморская диета, включающая рыбу, морепродукты и клетчатку. Как пояснила медик, такой рацион способен защитить человека от появления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и даже рака.

Поддержать здоровье печени помогут кофе в небольших количествах, продукты, содержащие витамин Е и те, что содержат омегу-3. Из морской рыбы Заможняя рекомендует есть скумбрию, сельдь, лосось и сардины.