Врач Залетова сообщила, что сельдерей и петрушка усиливают восприимчивость кожи к солнцу
Терапевт и кардиолог Татьяна Залетова рассказала в беседе с «Москвой 24», что употребление некоторых продуктов может повысить чувствительность кожи к солнечным лучам и привести к ожогам.
Врач посоветовала ограничить употребление сельдерея и дикого пастернака, особенно в виде свежевыжатого сока. Они насыщают кровоток фурокумаринами, и кожа временно становится уязвимой к солнцу изнутри. К этой же группе относятся инжир, особенно его листья и млечный сок, а также петрушка.
Диетолог не советует летом пить чай или настойки со зверобоем, так как растение содержит гиперицин — мощный фотосенсибилизатор, который может вызывать серьезные фотодерматиты у людей со светлой кожей.