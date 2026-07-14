Врач Залетова сообщила, что сельдерей и петрушка усиливают восприимчивость кожи к солнцу

Терапевт и кардиолог Татьяна Залетова рассказала в беседе с «Москвой 24» , что употребление некоторых продуктов может повысить чувствительность кожи к солнечным лучам и привести к ожогам.

Врач посоветовала ограничить употребление сельдерея и дикого пастернака, особенно в виде свежевыжатого сока. Они насыщают кровоток фурокумаринами, и кожа временно становится уязвимой к солнцу изнутри. К этой же группе относятся инжир, особенно его листья и млечный сок, а также петрушка.

Диетолог не советует летом пить чай или настойки со зверобоем, так как растение содержит гиперицин — мощный фотосенсибилизатор, который может вызывать серьезные фотодерматиты у людей со светлой кожей.