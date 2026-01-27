Врач Залетова посоветовала не пить кофе и алкоголь во время зимних прогулок

Терапевт, кардиолог, диетолог и липидолог Татьяна Залетова поделилась советами, какие напитки лучше всего употреблять во время зимних прогулок. Об этом сообщила «Москва 24» .

По словам эксперта, напитки с кофеином, например кофе, и ментолом способны привести к охлаждению организма. Алкоголь расширяет периферические сосуды, создавая иллюзию тепла, но на самом деле может привести к быстрому переохлаждению и обморожению.

«Сладкие газированные напитки и в целом напитки с высоким содержанием сахара тоже не лучший вариант. При их употреблении происходит резкий скачок глюкозы в крови, за которым может последовать быстрый спад энергии», — предупредила медик.

Среди полезных напитков Залетова выделила какао, назвав его идеальным для зимних прогулок. Она также посоветовала напитки с имбирем, клюквенный или облепиховый морс и безалкогольный сидр.