Врач Закатова подчеркнула, что биоимпедансометрия дает детализированную картину состояния всего организма

Врач по медицинской профилактике Юлия Закатова в рамках спецпроекта «Пенза-пресс» рассказала о биоимпедансометрии — быстром и безопасном методе контроля здоровья, который позволяет получить детальную картину состава тела. По ее словам, эта процедура представляет собой своего рода «разбор» состава организма, помогающий не только в вопросах красоты (коррекция фигуры), но и в поддержании общего здоровья.

В основе метода лежит физическое свойство тканей по-разному проводить слабый электрический ток: жировая ткань сопротивляется импульсу сильнее из-за малого содержания воды, тогда как мышцы и жидкости проводят его лучше. Прибор пропускает через тело безопасные электрические импульсы, фиксирует сопротивление и с помощью компьютерной программы рассчитывает точный состав тела.

Биоимпедансометрия дает детализированную картину состояния организма. Метод позволяет определить процентное соотношение жировой и мышечной массы, а также количество жидкости, разделяя ее на внутриклеточную и внеклеточную для выявления отеков или обезвоживания. Аппаратура измеряет минеральную плотность костной ткани и скорость основного обмена веществ — то есть количество калорий, которые организм тратит в состоянии покоя.

Важным показателем является активная клеточная масса, включающая мышцы, внутренние органы и нервную ткань, так как именно она активно участвует в обмене веществ. Кроме того, прибор вычисляет фазовый угол — показатель, отражающий состояние клеточных мембран и общий уровень функциональных резервов организма.