Врач Зайцева отметила, что жители крупных городов все чаще сталкиваются со скрытой гипоксией зимой

Реабилитолог Наталия Зайцева сообщила РИАМО , что в холодное время года жители крупных городов все чаще сталкиваются со скрытой гипоксией — состоянием, при котором организм испытывает дефицит кислорода. Уже в конце ноября многие начинают ощущать сонливость, упадок сил, головные боли и снижение концентрации. Это первые признаки кислородного голодания.

По словам врача, зимой воздух становится тяжелее и содержит больше вредных примесей. Температурные инверсии, пробки, работа систем отопления и отсутствие зелени приводят к тому, что загрязнения скапливаются в нижних слоях атмосферы и «висят» над городом, как невидимое одеяло, написал NEWS.ru.

Зайцева напомнила, что кислород играет ключевую роль в обмене веществ и обеспечивает работу всех органов. При его недостатке организм начинает тратить энергию быстрее, чем производить. В первую очередь страдает мозг, что проявляется в раздражительности, повышенной утомляемости и ощущении «тумана» в голове.