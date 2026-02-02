Врач Зайцев указал на риски промывания носа солевым раствором
Использование раствора соли для очищения носа может приводить к неприятным последствиям. Об этом рассказал отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с «Газетой.ru».
Специалист подчеркнул, что обычный соляной раствор не способен уничтожать вирусные инфекции. Кроме того, полость носа покрыта необходимым количеством здоровой слизи, обеспечивающей защиту благодаря особым клеткам — ворсинчатому эпителию, очищающему дыхательные пути.
«Солевой раствор пересушивает слизистую оболочку полости носа, каким бы он ни был, особенно с учетом того, что люди используют, как правило, поваренную соль», — объяснил медик.
По его словам, обычная соль обладает способностью впитывать влагу, выводя лишнюю слизь, но при этом нарушает естественный баланс влаги в тканях, вызывая раздражение и ощущение дискомфорта.