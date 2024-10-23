Врач Зайцев призвал россиян во время простуды принимать витамин C

Отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в разговоре с Ura.ru сообщил, что буквально несколько простых правил, а именно: своевременный прием витамина С, ингаляции и соблюдение режима питания помогут избавиться от простуды за несколько дней.

По словам медика, Аскорутин или аскорбиновая кислота травят вирус за считанное время. Он посоветовал рассасывать две по таблетки пять-шесть раз в день.

Что касается ингаляций, то лучше всего отдать предпочтение небулайзерам (ультразвуковым устройствам). От паровых ингаляций Зайцев порекомендовал отказаться вовсе. Правильный питьевой режим и соблюдение режима питания, как отметил эксперт, помогут организму справиться с простудой гораздо быстрее.