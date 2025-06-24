Врач Зайцев предупредил об опасности летального исхода при использовании ротового пластыря

Отоларинголог и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев предупредил о потенциальной опасности использования ротовых пластырей для борьбы с храпом. В интервью «Москве 24» он отметил, что такое лечение может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода.

Ротовые пластыри можно свободно приобрести на российских маркетплейсах, они предназначены как для взрослых, так и для детей. Однако, по словам эксперта, проблема храпа часто связана с нарушением носового дыхания из-за искривленной перегородки или отеков носовых раковин.

Зайцев подчеркнул, что при заклеивании рта человек может столкнуться с невозможностью переключиться на носовое дыхание, если оно затруднено. Это может привести к асфиксии, ночному апноэ и полной остановке дыхательной деятельности. Поэтому перед использованием таких пластырей необходимо проконсультироваться с отоларингологом.

Врач также отметил, что самолечение храпа не рекомендуется.