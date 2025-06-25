Врач Зайцев назвал частые фарингиты последствием курения электронных сигарет

Некоторые полагают, что электронные сигареты безопаснее обычных, однако научные исследования опровергли это мнение. Отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с KP.RU рассказал о возможных последствиях вредной привычки.

По словам врача, раздражение задней стенки глотки приводит к регулярным случаям фарингита, серьезно повреждаются голосовые связки.

«И да, могут начаться опухоли», — предупредил медик.

Вейпы имеют еще один нюанс: сладкий вкус и легкость пара побуждают людей затягиваться чаще, чем это происходит при курении обычных сигарет. В результате увеличивается вред и повышается доза никотина. Такая вредная привычка негативно влияет на сердце, ослабляет иммунную систему, повышает риск бесплодия.