Врач Зайцев: кашель с головокружением и потерей сознания может говорить о тяжелой форме пневмонии

Кашель, сопровождающийся свистящими звуками, головокружением, липким потом и потерей сознания, представляет серьезную угрозу для здоровья. Об этом в интервью «Москве 24» рассказал врач-отоларинголог и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Эксперт пояснил, что неопасным можно считать только кашель, возникающий из-за случайного попадания пищи или жидкости в дыхательные пути. Во всех остальных случаях это тревожный симптом. Угрожающий характер имеет кашель со свистящими звуками и клокотанием в области грудной клетки. Это может указывать на то, что бронхи или альвеолы легких находятся в спазмированном и сдавленном состоянии, что способно привести к бронхообструкции и перекрытию дыхательных путей.

Врач подчеркнул, что кашель, сопровождающийся головокружением, липким потом и потерей сознания, может свидетельствовать о тяжелой форме пневмонии. В таком случае у человека развивается сильная интоксикация организма, которая сопровождается выраженной слабостью, добавил aif.ru.