Врач Захарова отметила, что лазерная коррекция зрения разрешена до и после родов

Лазерная коррекция зрения — распространенная операция, которая позволяет избавиться от очков и контактных линз. Офтальмолог отдела лазерной рефракционной хирургии НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» Минздрава России Ирина Захарова в интервью Life.ru развеяла несколько мифов о процедуре.

Как отметила эксперт, миф о боли и страхе во время операции не подтверждается: процедура быстрая и практически безболезненная благодаря местному обезболиванию. Врач добавила, что лазерную коррекцию можно делать до и после родов, но не во время беременности и лактации.

Коррекция зрения лазером может обеспечить стабильный результат на длительный срок, но при наличии противопоказаний врач может предложить альтернативные решения. Возрастные ограничения для лазерной коррекции — старше 18 лет и до 45 лет, однако каждый случай индивидуален.

Восстановление после лазерной коррекции происходит быстро, и для минимизации рисков важно следовать рекомендациям врача. После операции можно умываться, жмуриться и наносить косметику через некоторое время. Наращенные ресницы перед операцией снимать не нужно, они не являются препятствием, подчеркнула Захарова.