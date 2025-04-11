Врач Вылегжанина призвала слушать музыку в наушниках не более часа подряд

Врач-оториноларинголог и сурдолог Лариса Вылегжанина в беседе с «Газетой.Ru» предупредила о риске потери слуха при долгом прослушивании музыки в наушниках, особенно на высокой громкости.

Безопасный уровень — не более 60% от максимума. При громкости выше 85 децибел риск возрастает. Рекомендуется слушать музыку не более часа подряд, делая перерыв на 5–10 минут. Если громкость высокая, общее время прослушивания не должно превышать 30 минут в день, написал сайт kp.ru.

Звон или шум в ушах могут быть признаками проблем со слухом. В таком случае необходимо обратиться к врачу.