Врач Вылегжанина предупредила, что шум выше 50 дБ повышает уровень стресса
Постоянный шум от дорог, строек или соседей может ухудшать концентрацию, сон и эмоциональное состояние. Врач Лариса Вылегжанина рассказала, что особенно опасен фон выше 50 дБ, передает Life.ru.
Вылегжанина сообщила, что постоянный шум активирует симпатическую нервную систему. При уровне выше 50 дБ повышается кортизол и усиливается выработка адреналина, что поддерживает хроническое напряжение.
Шум снижает концентрацию и усиливает раздражительность, а у детей может тормозить когнитивное развитие на 10-15%. Более чувствительны к звукам люди с гиперакузией, тревожностью, пережитыми травмами и некоторыми генетическими особенностями.
Ночной шум громче 55 дБ на 50% повышает риск бессонницы. Он также связан с гипертонией, тахикардией, усталостью, головными болями, ухудшением памяти и эмоциональным выгоранием.
«Частичная адаптация возможна. Мозг привыкает за 1-3 мес., если шум монотонный. Но вред сохраняется — кортизол не падает до нормы», — отметила Вылегжанина.
Врач посоветовала использовать беруши или наушники с шумоподавлением, белый шум, стеклопакеты и уплотнители. При уровне выше 65 дБ она рекомендовала обратиться к врачу, а при шуме свыше 70 дБ — пройти сурдометрию.