Врач Вылегжанина предупредила, что шум выше 50 дБ повышает уровень стресса

Постоянный шум от дорог, строек или соседей может ухудшать концентрацию, сон и эмоциональное состояние. Врач Лариса Вылегжанина рассказала, что особенно опасен фон выше 50 дБ, передает Life.ru .

Вылегжанина сообщила, что постоянный шум активирует симпатическую нервную систему. При уровне выше 50 дБ повышается кортизол и усиливается выработка адреналина, что поддерживает хроническое напряжение.

Шум снижает концентрацию и усиливает раздражительность, а у детей может тормозить когнитивное развитие на 10-15%. Более чувствительны к звукам люди с гиперакузией, тревожностью, пережитыми травмами и некоторыми генетическими особенностями.

Ночной шум громче 55 дБ на 50% повышает риск бессонницы. Он также связан с гипертонией, тахикардией, усталостью, головными болями, ухудшением памяти и эмоциональным выгоранием.

«Частичная адаптация возможна. Мозг привыкает за 1-3 мес., если шум монотонный. Но вред сохраняется — кортизол не падает до нормы», — отметила Вылегжанина.

Врач посоветовала использовать беруши или наушники с шумоподавлением, белый шум, стеклопакеты и уплотнители. При уровне выше 65 дБ она рекомендовала обратиться к врачу, а при шуме свыше 70 дБ — пройти сурдометрию.