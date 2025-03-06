Врач Вылегжанина: громкий звук на концертах может стать причиной потери слуха

Старение — это одна из главных причин потери слуха. С эти недугом сталкивается большинство людей старше 60 лет, рассказала врач — сурдолог-оториноларинголог Лариса Вылегжанина в беседе с «Известиями» .

Как отметила доктор, другим фактором выступает шумовое повреждение, вызванное длительным воздействием громкого звука, например, на концертах или при прослушивании музыки через наушники.

Инфекции, черепно-мозговые травмы и генетическая предрасположенность также могут способствовать снижению слуха. Врач подчеркнула важность гигиены ушей и регулярных медицинских осмотров для профилактики проблем со слухом.