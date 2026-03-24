Врач Вуколова рекомендовала отказаться от орехов и жирной пищи при простуде

Заведующая поликлиникой Регина Вуколова поделилась рекомендациями, какие продукты следует исключить из рациона при простуде. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам врача, в период болезни не стоит употреблять орехи, так как они могут ухудшить состояние слизистой оболочки горла. Также необходимо избегать горячей и острой пищи, поскольку она способствует сухости и воспалению горла.

Вуколова отметила, что при простуде стоит отказаться от жирных блюд, так как они увеличивают нагрузку на организм. Кроме того, необходимо исключить холодные напитки, чтобы избежать переохлаждения гортани, добавила «Свободная пресса».