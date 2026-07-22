Врач Врублевский предупредил, что мертвая змея может рефлекторно укусить

Ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Александр Врублевский рассказал, где чаще встречаются гадюки, как избежать укуса и что делать после нападения, сообщает RuNews24.ru .

Гадюка не охотится на человека и не нападает без причины, пояснил Врублевский. Обычно укус происходит, когда человек наступает на змею, хватается за место, где она лежит, или лишает ее пути к отступлению.

Эксперт отметил, что большинство укусов связано с неосторожностью. Риск повышают попытки «проверить» змею палкой, резкие движения, крики рядом с ней, а также прогулки по лесу босиком или в шлепанцах.

Чаще всего гадюк встречают на опушках смешанных лесов, в валежнике, старых пнях, у лесных ручьев и болот, а также на заросших дачных участках с кучами досок и дров. Чтобы снизить риск, врач посоветовал топать, создавая вибрацию почвы: змея обычно уползает за два-три метра до приближения. Также стоит носить высокую обувь, плотные брюки и заранее осматривать место, куда человек садится, передает сайт aif.ru.

При укусе нельзя накладывать жгут, отсасывать яд, пить алкоголь, прижигать рану или делать разрезы. Нужно меньше двигаться, обездвижить конечность, давать пострадавшему больше питья и как можно быстрее везти его в стационар. По словам эксперта, сыворотку лучше вводить в первые 1-2 часа, а укус в голову или шею требует помощи в считанные минуты.

Врублевский добавил, что гадюки чаще появляются рядом с людьми из-за расширения дачных поселков, мягких зим и обилия грызунов. Он также опроверг популярные мифы: гадюка не прыгает на человека дальше трети длины своего тела, молодые змеи опаснее взрослых, а даже мертвая гадюка может рефлекторно сжать челюсти.