Врач Врублевский напомнил о риске снижения иммунитета при сильных морозах

Сильные морозы могут представлять серьезную опасность для здоровья человека. Об этом рассказал ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Александр Врублевский в беседе с «Газетой.ru» .

Среди основных рисков он выделил четыре: общее переохлаждение организма, обморожение частей тела, обострение хронических заболеваний и снижение иммунитета.

«На фоне снижения иммунитета могут возникать вирусные инфекции, в том числе остро-респираторные», — отметил врач.

Он посоветовал планировать дни с учетом погодных условий, выбирать теплую и подходящую одежду, избегать промокания и голода, а также брать с собой теплое питье, добавили «Известия».