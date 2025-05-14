Инфекционист Сергей Вознесенский в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о том, как защититься от клещевого боррелиоза и вирусного энцефалита.

Вакцины от болезни Лайма пока не существует. Эффективны неспецифические методы профилактики: закрытая одежда и средства против насекомых.

В случае обнаружения возбудителя болезни Лайма рекомендуется антибактериальная терапия. При выявлении вируса клещевого энцефалита вводится иммуноглобулин. Если вы обнаружили на себе клеща, его нужно извлечь живым и отправить на исследование в лабораторию. Самостоятельно это сделать сложно, лучше обратиться в травмпункт.

Вакцинация — единственный способ предотвратить клещевой энцефалит. Она состоит из трех доз, которые вводятся с определенными интервалами. После двух первых инъекций у человека появляется довольно высокая степень защиты.

Биолог и эпидемиолог Людмила Карань сообщила, что после обработки зеленых зон от клещей проводится контроль. Если паразиты снова обнаруживаются на траве, обработка повторяется.