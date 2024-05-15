Врач Вознесенский: стрептококковая инфекция не имеет потенциала для массового распространения | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 14:51 Врач Вознесенский: стрептококковая инфекция не имеет потенциала для массового распространения

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Несмотря на рекордные темпы роста случаев стрептококковой инфекции в Японии, заболевание не имеет потенциала для массового распространения. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, заболевание возникает далеко не у каждого человека. Все зависит от агрессивности возбудителя и состояния здоровья пациента. По этой причине пандемия стрептококковой инфекции невозможна.

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Вознесенский отметил, что даже при заражении стрептококковая инфекция может вообще никак не проявиться. При этом у некоторых заболевание вызывает сепсис с отмиранием тканей конечностей.