Врач Вознесенский сообщил о риске заражения столбняком при нападении птицы

Инфекционист и доцент РУДН Сергей Вознесенский в интервью «Радио 1» рассказал, какие меры предосторожности следует предпринять, чтобы избежать неприятных последствий после контакта с городской птицей.

По его словам, важно избегать нахождения в закрытых помещениях с большим количеством высохшего птичьего помета, так как это может представлять опасность для здоровья. На улице риск заражения значительно ниже из-за рассеивающего действия ветра.

Если птица слегка задела крылом или клювом, не стоит паниковать. Однако при повреждении кожи ситуация требует более серьезного подхода. При поверхностной царапине достаточно обработать рану антисептиком. В случае глубокого ранения необходимо обратиться в травмпункт, где проведут обработку и наложат асептическую повязку.

Вознесенский подчеркнул, что наибольшую опасность представляет столбняк. Споры могут быть занесены в глубокую рану грязным клювом или когтями птицы.