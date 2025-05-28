Врач Вознесенский сообщил, что подъем заболеваемости коронавирусом NB.1.8.1 в России маловероятен

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что подъем заболеваемости коронавирусом NB.1.8.1 в России маловероятен. Об этом он сообщил в беседе с «Москвой 24».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что в России выявили четыре случая заражения геновариантом коронавируса NB.1.8.1. Она подчеркнула, что ситуация вызывает настороженность, поэтому ведомство постоянно отслеживает обстановку.

По словам Вознесенского, вариант вируса относится к линии «Омикрон». Он появился в Китае, Гонконге и на Тайване в январе 2025 года. Инфекционист отметил, что этот вариант вируса не вызывает более тяжелые формы заболевания и большее количество летальных исходов по сравнению с другими геновариантами «Омикрона».

Вознесенский подчеркнул, что чаще всего заболевание проходит бессимптомно. У некоторых людей могут появиться признаки респираторной инфекции, такие как повышение температуры, интоксикация, боль в горле и кашель. У небольшого процента зараженных с ослабленным иммунитетом может развиться пневмония и дыхательная недостаточность.

Несмотря на то что коронавирус NB.1.8.1 обладает более выраженной заразностью, говорить об угрозе эпидемии абсолютно необоснованно, считает эксперт. Поэтому нет смысла усиливать противоэпидемический режим.

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