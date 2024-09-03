Врач Вознесенский предупредил о подъеме заболеваемости респираторными инфекциями в октябре

Период существенного подъема заболеваемости респираторными инфекциями придется на конец октября — начало ноября. Об этом заявил инфекционист Сергей Вознесенский в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Он напомнил, что в осенне-зимний период учащаются случаи заражения гриппом, парагриппом, коронавирусом, риновирусными и аденовирусными инфекциями.

В качестве профилактики врач посоветовал носить маски и избегать мест большого скопления людей. Кроме того, немаловажно пройти вакцинацию.

«Едва не отрезало от внешнего мира». Пламя стеной подошло к станице Романовской

ГУ МЧС России по Ростовской области

Я календарь переверну… Как зародился Шуфутинов день

Новая тактика в Донбассе. ВС России продвигаются невиданными темпами

Очередной генерал за решеткой? Замкомандующего ЛенВО попался на взятке

Власов Сергей

Новолуние в знаке Девы. Как пережить перестройку энергетического поля

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте