Врач Вознесенский предупредил о подъеме заболеваемости респираторными инфекциями в октябре
Период существенного подъема заболеваемости респираторными инфекциями придется на конец октября — начало ноября. Об этом заявил инфекционист Сергей Вознесенский в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
Он напомнил, что в осенне-зимний период учащаются случаи заражения гриппом, парагриппом, коронавирусом, риновирусными и аденовирусными инфекциями.
В качестве профилактики врач посоветовал носить маски и избегать мест большого скопления людей. Кроме того, немаловажно пройти вакцинацию.
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