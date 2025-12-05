Врач Вознесенский посоветовал не беспокоиться из-за распространения гонконгского гриппа

Он прокомментировал информацию СМИ о том, что в Москве стремительно увеличивается число случаев заражения этим штаммом. Вирус доминирует по всей стране — его выявляют у 80% заболевших, написал aif.ru.

По словам врача, штамму не присущи какие-либо особые симптомы. Они будут такими же, как при обычном гриппе: подъем температуры, ломота в мышцах и суставах, насморк и кашель. При тяжелом течении болезни могут развиваться такие осложнения, как отек легких или головного мозга.