Врач Вознесенский посоветовал не беспокоиться из-за распространения гонконгского гриппа
Инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил «Москве 24», что гонконгский грипп (H3N2) — это рутинный вирус, с которым медики умеют бороться.
Он прокомментировал информацию СМИ о том, что в Москве стремительно увеличивается число случаев заражения этим штаммом. Вирус доминирует по всей стране — его выявляют у 80% заболевших, написал aif.ru.
По словам врача, штамму не присущи какие-либо особые симптомы. Они будут такими же, как при обычном гриппе: подъем температуры, ломота в мышцах и суставах, насморк и кашель. При тяжелом течении болезни могут развиваться такие осложнения, как отек легких или головного мозга.