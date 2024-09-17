Врач Вознесенский: новые подвиды штамма «омикрон» не имеют принципиальных различий
Новые подвиды штамма коронавируса «омикрон» не имеют принципиальных различий ни по симптомам, ни по заразности, ни по числу госпитализаций. Нет смысла их отдельно выделять, сообщил врач-инфекционист Сергей Вознесенский в беседе со «Звездой».
По словам специалиста, вирус меняется с каждым месяцем. Чем больше изменений, тем выше риски повторного заражения новыми штаммами.
«Но вероятность того, что это будет тяжелое течение заболевания, <…>, остается в пределах того, что мы видели у штамма „омикрон“ на протяжении всего 2023-го и конца 2022 года», — подчеркнул врач.
Рост заболеваемости ожидается в октябре–ноябре. В этот период стоит вспомнить о средствах индивидуальной респираторной защиты, отметил Вознесенский.