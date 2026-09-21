Врач восстановительной медицины Маматов объяснил, почему осенью возникает хандра

Осенняя хандра и снижение активности могут быть связаны не только со сменой сезона, но и с перестройкой всего организма. Об этом «Известиям» рассказал врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов.

По словам специалиста, осенняя хандра демонстрирует, насколько важно учитывать взаимосвязь различных систем организма. Изменение продолжительности светового дня, режима сна, двигательной активности и пищевых привычек оказывает влияние на нервную систему, сон, гормональную регуляцию и уровень энергии.

Одна из причин осенней хандры — сокращение дневного света. Люди начинают выходить из дома в темноте и возвращаться, когда уже стемнело. Это влияет на циркадные ритмы, которые синхронизируют сон и бодрствование. Изменение светового режима сказывается на самочувствии.

Снижение активности из-за холода, дождей и короткого дня также способствует возникновению осенней хандры. Прогулок и физической активности становится меньше, что приводит к снижению бодрости и появлению постоянной усталости.