Врач Ворошилова рассказала, что здоровым людям следует проверять зрение один раз в два года

Врач-офтальмолог высшей категории Ильинской больницы Наталья Ворошилова в разговоре с радиостанцией Sputnik сообщила, что здоровым людям необходимо проверять зрение один раз в два года.

Что касается людей старше 40 лет, им следует проходить обследование один раз в год. Детям обычно проверяют зрение в один год, в три года и в семь лет.

«В школе рекомендую проверять зрение ежегодно, так как сейчас много близорукости в связи с активным использованием гаджетов и интенсивной зрительной нагрузкой», — пояснила медик.

Офтальмолога следует посетить в том случае, если наблюдается постепенное снижение зрения, изменяется цветовосприятие или есть покраснения в глазах, добавила Ворошилова.