Врач Ворошилова рассказала, что здоровым людям следует проверять зрение один раз в два года
Врач-офтальмолог высшей категории Ильинской больницы Наталья Ворошилова в разговоре с радиостанцией Sputnik сообщила, что здоровым людям необходимо проверять зрение один раз в два года.
Что касается людей старше 40 лет, им следует проходить обследование один раз в год. Детям обычно проверяют зрение в один год, в три года и в семь лет.
«В школе рекомендую проверять зрение ежегодно, так как сейчас много близорукости в связи с активным использованием гаджетов и интенсивной зрительной нагрузкой», — пояснила медик.
Офтальмолога следует посетить в том случае, если наблюдается постепенное снижение зрения, изменяется цветовосприятие или есть покраснения в глазах, добавила Ворошилова.