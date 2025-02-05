Врач Ворошилин: аллергены в составе ополаскивателя для рта могут вызвать зуд

Ополаскиватель для полости рта может вызвать зуд, если в его составе есть аллергены. Попадание такого средства в пищевод, способно привести к рвоте, диарее, головокружению и даже затруднению дыхания. Об этом предупредил врач-стоматолог Андрей Ворошилин в беседе с сайтом Ura.ru .

Специалист отметил, что особую осторожность следует проявлять людям с непереносимостью каких-либо компонентов, например, экстракта хвои, который часто встречается в составе ополаскивателя для рта.

Стоматолог посоветовал не проглатывать средство регулярно, даже в малых дозах. Если появились жалобы, необходимо немедленно обратиться к врачу, заключил Ворошилин.