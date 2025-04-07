Врач Воронин: личинки нематод в морской рыбе могут вызвать воспаление кишечника

По его словам, главная угроза для человека — нематоды семейства анизакид. Они могут вызвать воспаление в кишечнике. Личинки этих нематод находятся в свернутом виде, в форме плоской спирали. Их можно увидеть в печени или кишечнике морской рыбы. В своем неактивном состоянии они ждут, когда их вместе с рыбой съест морское млекопитающее или птица.

В кишечнике личинки становятся половозрелыми и начинают выделять яйца. Рыба выступает в качестве промежуточного хозяина в этом процессе. При попадании в организм человека из неактивного состояния они переходят в активное и начинают вбуравливаться в стенку кишечника. Это вызывает болевые ощущения и симптомы пищевого отравления.

Воронин пояснил, что это заболевание обычно не приводит к смерти, так как личинки нематод быстро погибают в кишечнике, но могут вызвать сильную воспалительную реакцию. Через неделю после гибели червей все симптомы исчезнут. Но проблема заключается в диагностике, так как симптомы крайне расплывчаты, и их часто списывают на обычное отравление.

Специалист отметил, что покупать морскую рыбу в магазине безопасно. Вся рыба проходит проверку на рыболовном судне, а затем ее еще раз проверяют перед продажей. Кроме того, вся морская рыба, которую мы видим на прилавках, замороженная. Анизакиды не выдерживают долгой заморозки и погибают, подчеркнул ветеринар.