Врач Воробьева предупредила, что весной головные боли могут участиться из-за смены погодных условий

Врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева сообщила «Москве 24» , что весной головные боли могут участиться из-за смены погодных условий и авитаминоза.

По словам эксперта, стресс для организма может вызвать смена сезонов и связанные с этим температурные колебания и скачки атмосферного давления. Переходу от «зимней спячки» к активному режиму организм должен соответствовать хорошей адаптивностью, однако весной эти способности часто ослаблены из-за усталости, что может приводить к головным болям.

Для снижения риска их появления врач рекомендует следить за режимом работы и отдыха, спать не менее шести-семи часов в сутки и выделять хотя бы четыре часа в день на отдых, включая физическую активность, например, прогулки на свежем воздухе и занятия спортом.

«Еще одной причиной частых головных болей весной может стать дефицит в организме важных веществ из-за несбалансированного рациона и недостатка солнечного света», — подчеркнула невролог. Нехватка витаминов D и группы B оказывает особенно выраженное влияние.

Ольга Воробьева порекомендовала сдать анализы на дефицит витаминов и микроэлементов, а затем обратиться к врачу для подбора необходимых комплексов и корректировки рациона.