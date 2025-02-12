Врач Володина: болезни сердца истощают стенки миокарда, что повышает риски внезапной смерти

В медицинской практике бывают случаи, когда сердце останавливается из-за сильных переживаний, стресса и страха. Главный внештатный кардиолог Пензенской области Елена Володина объяснила в беседе с «Пензой Пресс» , действительно ли в таких случаях летальный исход происходит из-за разрыва сердца.

По словам доктора, разрыв сердца представляет собой нарушение целостности сердечной стенки после острого инфаркта и других кардиологических проблем. Это может привести к смерти, поскольку происходит массивное кровотечение и нарушается кровообращение. Человек умирает в течение нескольких минут.

Врач опровергла возможность разрыва сердца из-за сильного испуга или другого эмоционального потрясения. Однако основой для развития этого опасного состояния являются сердечно-сосудистые заболевания. Они приводят к истощению стенок миокарда. Поэтому Володина настоятельно рекомендовала вовремя проходить профилактические осмотры.