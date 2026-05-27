Врач Волкова заявила о важности обследования щитовидной железы после 60 лет

Врач-терапевт Виктория Волкова рассказала о важности обследования щитовидной железы после достижения 60 лет. В интервью NEWS.ru она подчеркнула, что в этом возрасте возрастные изменения и аутоиммунные процессы могут привести к дисфункции органа.

Волкова предупредила, что нарушения в работе щитовидной железы могут стать причиной ухудшения памяти и депрессии. Для своевременного выявления проблем она рекомендует регулярно проверять уровень тиреотропного гормона, свободного тироксина и антител к тиреопероксидазе, написала «Свободная пресса».

Особое внимание своему гормональному фону должны уделять женщины после менопаузы, так как в этот период риск заболеваний щитовидной железы значительно возрастает.

«Возрастные изменения часто развиваются незаметно, из-за чего регулярные обследования становятся особенно важны: без них ранняя диагностика затруднена, а заболевания у пожилых людей нередко проявляются множеством симптомов», — заключила врач.