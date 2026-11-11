Врач Волкова рекомендовала включить в рацион богатые витамином С продукты для улучшения всасывания железа

Организм человека усваивает из растительных продуктов от 2% до 20% железа, тогда как из животной пищи — 15–35%. Об этом aif.ru рассказала терапевт столичной городской поликлиники № 2 Валентина Волкова.

Врач отметила, что ежедневная потребность взрослого человека в микроэлементе составляет один-два миллиграмма. Богаче всего железом печень, говядина, рыба и морепродукты. Для улучшения всасывания специалист рекомендовала дополнять рацион источниками витамина C: цитрусовыми, сладким перцем, квашеной капустой и черной смородиной, отметил KP.RU.

Тормозят усвоение фитаты в злаках и орехах, полифенолы в чае и кофе, а также кальций в молочных продуктах, капусте и сое. Волкова предупредила: при проблемах с ЖКТ получить нужное количество микроэлемента только из еды может не получиться, тогда уровень гемоглобина приходится корректировать медикаментозно.