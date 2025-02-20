Врач Волкова: холодный компресс облегчит зубную боль до похода к стоматологу

Стоматолог-хирург и имплантолог Мария Волкова поделилась простыми способами облегчения зубной боли до посещения врача. Об этом сообщили « Известия ».

Специалист рекомендовала использовать холодный компресс, который поможет уменьшить неприятные ощущения и предотвратить развитие отеков. Важно ограничить длительность контакта с низкими температурами до 20 минут.

«При этом обязательно надо исключить прямое воздействие холода на кожу, то есть лед должен быть обернут либо в плотное бумажное полотенце, либо ткань», — пояснила медик.

Волкова предостерегла от применения тепла к пораженному участку, так как это может усилить воспаление и усугубить боль.