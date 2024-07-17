Врач Волков: при солнечном ожоге ребенка необходимо отвести в прохладное помещение

В жаркую погоду появляется риск получения солнечных ожогов. Состояние сопровождается покраснением и болезненностью кожных покровов, рассказал педиатр Никита Волков в беседе с «Газетой.ru».

Если с такой проблемой столкнулся ребенок, родителям стоит немедленно исключить воздействие негативного фактора. В данном случае речь идет о прямом солнечном свете, пояснил врач.

Он посоветовал отвести ребенка в прохладное и хорошо проветриваемое помещение. Важно обеспечить больному покой и достаточное количество жидкости. По словам эксперта, для охлаждения кожи можно использовать душ или компрессы, добавило Ura.ru.

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