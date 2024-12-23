Врач Волков: онемение конечностей может указывать на межпозвонковые грыжи

Игнорирование межпозвонковых грыж может привести к тревожным последствиям. О них рассказал нейрохирург Петр Волков в интервью «Газете.Ru» .

Специалист пояснил, что данная патология может возникать не только из-за интенсивных физических нагрузок, но и вследствие травм, избыточного веса или малоподвижного образа жизни.

Пациенты часто сталкиваются с сильной болью в спине, онемением конечностей и нарушениями двигательной активности. Отсутствие своевременного лечения приводит к тяжелым осложнениям, включая утрату способности к самостоятельному обслуживанию. Волков призвал вовремя обращаться к врачам при появлении первых признаков дискомфорта в позвоночнике.