Врач Волков: онемение конечностей может указывать на межпозвонковые грыжи

Игнорирование межпозвонковых грыж может привести к тревожным последствиям. О них рассказал нейрохирург Петр Волков в интервью«Газете.Ru».
Специалист пояснил, что данная патология может возникать не только из-за интенсивных физических нагрузок, но и вследствие травм, избыточного веса или малоподвижного образа жизни.
Пациенты часто сталкиваются с сильной болью в спине, онемением конечностей и нарушениями двигательной активности. Отсутствие своевременного лечения приводит к тяжелым осложнениям, включая утрату способности к самостоятельному обслуживанию. Волков призвал вовремя обращаться к врачам при появлении первых признаков дискомфорта в позвоночнике.
Село Сторожевое перешло под контроль ВС России
Просто не будет. Трамп захочет «обменять» Украину на Китай
РЭО предоставил финансирование объекту ТКО в Крыму в размере 1,3 млрд рублей
Ликсутов: производство упаковки для соков и молочных продуктов появится в Москве
Мастер-классы, забег и викторина пройдут в парках Лобни на предновогодней неделе
Закативший истерику в самолете российский депутат извинился за свое поведение
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте