Врач Волгина предупредила о риске язвы желудка у детей при веганской диете

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина рассказала о возможных опасностях веганской диеты для детей. Об этом сообщил NEWS.ru .

Врач указала на риск развития эрозий желудочно-кишечного тракта и язв желудка у ребенка при таком питании. Соответствующие изменения происходят при недостатке белка и незаменимых аминокислот в растительной пище.

«Слизистая желудочно-кишечного тракта обновляется каждый день за счет пищевого комка, который формируется из принимаемой пищи. Если белка в нем недостаточно и там отсутствуют незаменимые аминокислоты, то в слизистой может начаться эрозивно-язвенный процесс», — пояснила медик.

По ее словам, веганство также может стать причиной дефицита веса и недоразвития мышечной системы у детей, что способно привести к отставанию в физическом и умственном планах.