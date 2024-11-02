Врач Волчков призвал россиян не питаться в непроверенных уличных местах, чтобы не подхватить вирус коксаки

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Павел Волчков в беседе с Ura.ru рассказал россиянам, как защититься от вируса коксаки.

Ранее СМИ писали, что в турецком городе Белек резко возросло число заболевших вирусом коксаки. У большинства пациентов отмечается высокая температура, которую сложно сбить обычными средствами.

По словам медика, профилактика заражения вирусом коксаки схожа с мерами предосторожности при других вирусных инфекциях. Главное, что нужно делать, это избегать контакта с людьми, которые испытывают явные симптомы болезни. Вирус распространяется через выделения из носа, рта, а также через испражнения.

Врач призвал не касаться лица в общественных местах, тщательно мыть руки перед едой и стараться не питаться на улице в непроверенных местах.