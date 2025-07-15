Врач Вольберг рассказал, что удаление зубов мудрости может улучшить прикус

Хирург-стоматолог, имплантолог, пародонтолог Роман Вольберг рассказал, нужно ли удалять зубы мудрости и как это может повлиять внешность. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Как пояснил врач, решение об удалении принимает стоматолог после диагностики. Одной из причин проведения процедуры является неправильное положение зуба или нехватка места в челюсти.

«Часто зубы мудрости разрушают соседние „семерки“ бессимптомно, а когда пациент обращается к стоматологу, эти зубы уже не удается спасти», — предупредил медик.

Эксперт отметил, что в 99% случаев форма лица после удаления зуба мудрости не меняется. Однако, если «восьмерки» участвуют в процессе смыкания челюсти, их удаление может улучшить прикус и принести комфорт в височно-челюстном суставе.