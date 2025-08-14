Врач Водовозов призвал не спешить отказываться от кофе из-за его влияния на уровень холестерина
Врач-терапевт и популяризатор науки Алексей Водовозов рассказал KP.RU, что не стоит спешить отказываться от кофе из-за опасений, связанных с его влиянием на уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний.
По мнению эксперта, многие исследования основаны на данных из опросников, которые не учитывают реальные порции кофе.
«Исследования часто наблюдательные. Информация в них получена самым ненадежным способом — из опросников», — пояснил Водовозов.
Кроме того, в таких исследованиях не учитывается, что люди добавляют в кофе. Молоко, сливки, сахар или сиропы также влияют на здоровье, но эти данные часто не учитываются.
Водовозов подчеркнул, что для оценки риска сердечно-сосудистых болезней нужно учитывать весь образ жизни: курение, алкоголь, питание, стрессы и давление. Выделить кофе как главную причину повышения холестерина практически невозможно.