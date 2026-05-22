Врач Водовозов предупредил о токсичности абсолютно всех частей ландыша

Ландыш майский — полноценное кардиотоксичное растение. Все его части, включая листья, цветки, стебли, ягоды и корни, содержат сердечные гликозиды, которые могут быть опасны для здоровья. Об этом сообщил токсиколог и терапевт Алексей Водовозов в беседе с сайтом «Сургут-Информ» .

По словам врача, симптомы отравления ландышем проявляются со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, боль в животе, слюноотделение, падение давления. Пульс становится замедленным или нерегулярным, возникает аритмия, слабость, спутанность сознания. В тяжелых случаях есть риск летального исхода.

Эксперт также обратил внимание на опасную схожесть молодых побегов ландыша и черемши. Внешне они могут напоминать друг друга, но у ландыша нет характерного чесночного запаха.