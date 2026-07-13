Врач Водовозов предупредил, что сметана или кефир могут ухудшить ситуацию с солнечными ожогами
Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik рассказал, как действовать при солнечном ожоге.
По словам специалиста, народные средства, такие как сметана или кефир, могут ухудшить ситуацию. Они создают пленку на коже, что способствует сохранению тепла и усилению воспалительного процесса.
Водовозов рекомендует в первую очередь снизить температуру кожи, например, с помощью прохладного душа. После этого можно нанести антигистаминный гель. При выраженном покраснении и воспалении следует принять противовоспалительное средство или парацетамол.
Если ожог сопровождается появлением волдырей, необходима медицинская помощь. Волдыри нельзя срезать самостоятельно, так как это может привести к инфицированию. Лучше обратиться к врачу, который проведет необходимые процедуры в стерильных условиях.
Также стоит обратиться к врачу при высокой температуре, особенно если она поднимается выше 39 градусов, или при проблемах с сознанием. Это может быть признаком ожоговой болезни, которая требует профессионального вмешательства.