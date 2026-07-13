Врач Водовозов предупредил, что сметана или кефир могут ухудшить ситуацию с солнечными ожогами

По словам специалиста, народные средства, такие как сметана или кефир, могут ухудшить ситуацию. Они создают пленку на коже, что способствует сохранению тепла и усилению воспалительного процесса.

Водовозов рекомендует в первую очередь снизить температуру кожи, например, с помощью прохладного душа. После этого можно нанести антигистаминный гель. При выраженном покраснении и воспалении следует принять противовоспалительное средство или парацетамол.

Если ожог сопровождается появлением волдырей, необходима медицинская помощь. Волдыри нельзя срезать самостоятельно, так как это может привести к инфицированию. Лучше обратиться к врачу, который проведет необходимые процедуры в стерильных условиях.

Также стоит обратиться к врачу при высокой температуре, особенно если она поднимается выше 39 градусов, или при проблемах с сознанием. Это может быть признаком ожоговой болезни, которая требует профессионального вмешательства.