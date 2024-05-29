Врач Водовозов: открытые лекарства можно хранить не больше года
Срок годности, указанный на упаковке препаратов, не всегда правильно ориентирует по безопасному периоду приема. Об этом рассказал токсиколог Алексей Водовозов в беседе с сайтом Naked Science.
По его словам, после вскрытия блистера средство стоит использовать в течение года. Дальнейшее применение может быть небезопасным.
Врач также посоветовал следить за внешним видом препаратов. Он меняется при нарушении химического состава, на что влияют солнце, влажность и кислород, добавила газета «Петербургский дневник».
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